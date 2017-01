En 33-årig mand fra Fjerritslev, der mistænkes for at stå bag 23 brande i Nordjylland, har fået forlænget sin varetægtsfængsling.

Formodet serie-brandstifter får forlænget sin fængsling

En mand, der mistænkes for at stå bag 23 brande i Fjerritslev-området, har fået forlænget varetægtsfængsling.

En 33-årig mand, der er mistænkt for at stå bag 23 pyromanbrande i Fjerritslev, skal forblive varetægtsfængslet i fire uger mere.

Anklagerne i Nordjylland skriver på Twitter, at manden frivilligt er gået med til at få fængslingen forlænget indtil 13. februar.

De mange brande hærgede området omkring Fjerritslev i oktober og november. Ved en af brandene, som manden er sigtet for, var en 89-årig kvinde tæt på at brænde inde. Hun slap imidlertid uskadt.

Den 33-årige er desuden sigtet for at have sat ild til en fiskekutter og forsøgt at stikke ild til en hytte ved en skole i Fjerritslev. Han skal også have sat ild til containere, halmlader og stråtækte sommerhuse i området.

Ved grundlovsforhøret, der blev holdt 29. november, nægtede den 33-årige sig skyldig.

Politiet kom i november i besiddelse af en videoovervågning, der angiveligt skulle vise den mistænkte brandstifter. Delingen af videoen førte til, at politiet fik en lang række tips, som endte med anholdelsen af den 33-årige.