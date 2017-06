Formodet politimorder var ikke sindssyg

Tirsdag har anklagemyndigheden rejst tiltale mod den 26-årige mand, som er mistænkt for at have skudt og dræbt Jesper Jul.

Et vanvittigt had til systemet og politiet, som angiveligt var årsagen til drabet på politimanden Jesper Jul i december, var efter alt at dømme ikke et udtryk for sindssyge.

- Påstanden fra anklagemyndighedens side er en fængselsstraf, subsidiært forvaring. Hvordan vi er nået frem til det, vil vi først sige mere om i retten, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Dog siger statsadvokaten mellem linjerne mere end som så. For havde mentalundersøgelsen af den 26-årige givet ham en diagnose som sindssyg, så ville det fremgå af anklagemyndighedens påstand.

Sindssyge personer kan i dansk ret ikke straffes. I stedet kan for eksempel tvangsindlæggelse på en psykiatrisk afdeling komme på tale. Et sådant krav skal i givet fald stå i anklageskriftet.

- Jeg synes, at politiet i begyndelsen var alt for voldsomt ude og antyde, at det måtte være begået af en psykisk syg mands, lyder det fra forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen.

Jesper Jul blev skudt i hovedet uden for politigården i Albertslund, da han 6. december var på vej på arbejde. Det skete få meter fra to kolleger, som var ved at fylde luft i dækkene på en patruljevogn.

Kort efter anholdt politiet den 26-årige mand. Det skete i Glostrup. Manden var svedig og påstod, at han blot var ude for at løbe.

Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, og her refererede anklager Morten Frederiksen en afhøring af den sigtedes mor. Hun fortalte, at den unge mand i årevis havde næret et had til systemet.

Moren var i år 2000 involveret i en trafikulykke. Og sønnen følte, at hun fik en dårlig behandling af systemet. I den sidste måned op til drabet på Jesper Jul talte sønnen flere gange om, at han ville skyde en betjent.

Tidligere - tilbage i 2012 - havde den unge mand opført sig truende over for politiet. Bevæbnet med en hardballpistol gik han ind på politigården i Albertslund. Han skød mod en betjent, og det udløste en dom på otte måneders fængsel.

Dengang blev det i en mentalundersøgelse vurderet, at manden led af en paranoid personlighedsforstyrrelse. Men der var heller ikke dengang tale om sindssyge.

Allerede under retsmødet i december tydede meget på, at drabet på Jesper Jul i et eller omfang var planlagt. Våbnet blev nemlig stjålet i en skytteklub i Rødovre aftenen forinden.

Tyveriet blev i øvrigt anmeldt til politiet. Og den 26-årige blev endda nævnt som mistænkt. Vagtchefen hos politiet valgte ikke at sætte det store eftersøgningsapparat i gang. Selv om den 26-årige altså tidligere havde truet en betjent.

Ledelsen hos Københavns Vestegns Politi sagde efterfølgende, at vagtchefen havde handlet korrekt i situationen.

Den 26-årige nægter sig skyldig, og han har under sagen hverken villet tale med politiet eller lade sig afhøre i retten.

Retssagen mod ham bliver indledt ved Retten i Glostrup til september, hvor den bliver behandlet over syv dage.