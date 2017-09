Formodet politimorder nægter sig skyldig i manddrab

En kold decembermorgen sidste år lød der skud ved Albertslund Politigård. Her stod politiassistent Jesper Jul ved sin patruljebil.

En 27-årig man har siddet varetægtsfængslet siden drabet på Jesper Jul den 7. december.

Tirsdag begynder hovedforhandlingen i sagen mod den formodede politimorder ved Retten i Glostrup. Her sidder den 27-årige stærkt bevogtet af adskillige politimænd.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Ulrik Sjølin Pedersen, oplyser i retten, at manden nægter sig skyldig i manddrab. Han erkender dog grov vold med døden tilfølge samt tyveri af gerningsvåbnet.

Et nævningeting har syv retsdage til at afgøre, om der kan falde en dom i sagen.

Under grundlovsforhøret 7. december kom det frem, at den mistænkte tidligere havde truet politifolk med en såkaldt hardballpistol på politigården i Albertslund.

Det kom også frem, at han ifølge forskellige vidner, gennem en årrække havde næret et had til politiet og til myndighederne på grund af den behandling, som hans mor fik efter en trafikulykke nogle år forinden.

Anklagemyndigheden kræver manden idømt en fængselsstraf. Hvor længe har man ikke meldt ud. Anklagemyndigheden har også åbnet en mulighed for, at man vil bede om en dom til forvaring i stedet for fængsel.