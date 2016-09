Et tættere samarbejde mellem USA og Rusland om efterretninger burde kunne dæmme op fejlangreb i Syrien, siger kaptajn Jakob Asmund om et angreb, hvor danske fly har deltaget i mission, hvor syriske styrker formentlig er dræbt.

Formodet dansk fejlangreb forklares med ringe kommunikation

Kaptajn Jakob Asmund i Forsvarsakademiet fortæller, at det er en udfordring, at USA og Rusland ikke i højere grad deler deres viden om situationen.

- Der bliver ikke udvekslet særlig meget kommunikation mellem den USA-ledede koalition og russerne. Et tættere samarbejde om efterretninger burde kunne dæmme op for sådan noget, siger Jakob Asmund.

Rusland har sagt, at bomberne kostede 62 syriske soldater livet.

Syriens Observatorium for Menneskerettigheder, som overvåger konflikten, rapporterer, at 80 blev dræbt.

Netværket, som ledes af en syrer i Storbritannien, står på oprørets side i konflikten. Men dens oplysninger bruges af mange - også USA - til aktuel viden fra Syrien, hvor konflikten er vanskelig for medier at dække.

- Dette (angrebet, red.) taler også lidt ind i, at den USA-ledede koalition og Rusland i fremtiden bør arbejde sammen og dele disse oplysninger, så en situation som denne kan undgås i fremtiden, siger Asmund.

Han fortæller, at der nu indledes en proces, hvor sagen undersøges ud fra helt faste rammer, som er defineret af Nato. Både Danmark og USA er medlemmer af Nato.

Kort før angrebet havde USA og Rusland lagt op til et øget samarbejde om efterretninger. Men det er nu uvist, om planerne består.

Stemningen blev ikke bedre, da Rusland efter angrebet indkaldte til et ekstraordinært møde i FN's Sikkerhedsråd. Det fik USA til at beskylde Rusland for at forsøge "at score billige point".