Seks formodede syrienkrigere skal blive bag tremmer. Her ses politiopbuddet ved Retten på Frederiksberg ved et retsmøde i sagen tilbage i april. Arkivfoto.

Formodede syrienkrigere skal forblive i fængsel

Den militante gruppe Islamisk Stat har tråde, der rækker langt ud over både Syrien og Irak, hvor gruppen står stærkt. Trådene rækker helt til Danmark, og her sidder en gruppe mænd bag tremmer for at have ladet sig hverve af gruppen.

Seks mænd mellem 20 og 29 år er varetægtsfængslet i sagen. De fem blev anholdt og fængslet tilbage i april, mens den sjette blev anholdt først på sommeren.

Ved grundlovsforhøret i april blev yderligere en mand fremstillet med krav om fængsling, men han blev løsladt.

- Han er fortsat sigtet i sagen, fortæller senioranklager Sonja Hedegaard.

Mændene er fængslet på baggrund af en mistanke om, at de i mindst ét tilfælde har været rejst til Syrien. Og her har de tilsluttet sig Islamisk Stat (IS), lyder det i sigtelserne.

Anklagemyndigheden regner IS som en terrorgruppe, og derfor er det ifølge straffelovens terrorbestemmelser også ulovligt at lade sig hverve af gruppen.

Det blev en 24-årig dansktyrker dømt for i sommer. Straffen mod ham lød på fængsel i syv år. Den dom er anket til Østre Landsret.

Blandt beviserne mod dansktyrkeren var blandt andet nogle dokumenter, som efter alt at dømme stammede fra en form for krigerkartotek tilhørende IS. Oplysningerne blev lækket i det tidlige forår af et tidligere IS-medlem.

Muligvis kan oplysninger fra krigerkartoteket indgå i den nye sag på Frederiksberg, men det er uvist. Sagen kører nemlig for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og derfor er der ikke adgang til oplysninger om sagens nærmere detaljer.

Ud over de seks fængslede og ham, som i sin tid blev løsladt, mistænker politiet yderligere fire mænd. De er eftersøgt, og der er i retten blevet afsagt kendelse om, at der er grundlag for at frihedsberøve dem. Det kræver dog i sagens natur, at de først bliver pågrebet.