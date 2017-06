Formand: Autisme-debat om mad er skadelig

Det mener Heidi Thamstrup, som er formand for Landsforeningen Autisme.

- Debatten har været meget skadelig. Mange forældre vil gøre alt for at hjælpe deres børn. De vil prøve at få deres store sociale problemer til at gå væk. Så de holder fast i et halmstrå, siger Heidi Thamstrup.

Ninka-Bernadette Mauritson hævdede, at hun havde helbredt sin søn for autisme ved hjælp af sund mad uden mælk, gluten, sukker og farvestoffer.

I Pediatrics gennemgår forskere 19 studier af kosttilskud til børn med autisme at tage kosttilskud.

- Der er ringe dokumentation, der kan bakke op om brugen af kosttilskud eller særlige diæter for børn med autisme, fastslår forskerne i Politiken.

Det overrasker ikke Heidi Thamstrup.

- Der er aldrig nogen, der har meldt sig ud af vores forening, fordi de er blevet helbredt for autisme. Det ville også være meget mærkeligt. Hvis det var muligt at spise sig ud af det, havde man hørt om det, siger formanden.

Autisme er et handicap. Det kan ikke behandles med medicin. Forældre kan i stedet give deres autistiske barn sund mad. Desuden skal de skabe gode rammer for barnets trivsel, mener Heidi Thamstrup.

- Man skal sørge for at anerkende sit barn. Så det bliver glad og trygt. Man kan sørge for, at barnet får nogle gode tilbud. At det går i en god skole. Hvor der er plads og rum til, at man kan være anderledes, mener hun.

Med støtte og hjælp har mange autistiske potentiale til at blive den bedste i klassen, siger Heidi Thamstrup.

- Det er sjældent hjernen, der fejler noget, mener formanden.