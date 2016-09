Johannes Riis, litterær direktør på forlaget Gyldendal, var bekymret for Yahya Hassan i tiden op til skudepisoden. Det fortalte forlagsdirektøren i Retten i Aarhus. Arkivfoto.

Forlagsdirektør: Yahya Hassan var skræmt fra vid og sans

Gyldendal-direktør opfordrede Yahya Hassan til at søge beskyttelse hos politiet i tiden op til skudepisode.

Her berettede forlagsdirektøren om en stadigt mere paranoid Yahya Hassan i tiden op til en skudepisode 20. marts.

Det fortæller litterær direktør for forlaget Gyldendal Johannes Riis, der mandag eftermiddag indtog vidneskranken i Retten i Aarhus.

- Jeg kunne mærke, at Yahya Hassan var presset og oprevet. Han var tydeligvis skræmt fra vid og sans og følte sig truet. Det kunne enhver se, lød det fra Johannes Riis.

Det var Gyldendal, der i 2013 udgav Yahya Hassan's debutdigtsamling, der med et oplag på mere end 120.000 eksemplarer blev en bestseller.

I den første tid efter udgivelsen boede digteren i København. Senere besluttede han at flytte tilbage til hjembyen Aarhus, og derefter begyndte problemerne.

- Jeg fulgte lidt med på Facebook, og på et tidspunkt blev jeg urolig for ham, sagde Johannes Riis i retten.

- Enhver kunne se, at der var problemer. Der var klammeri, og der var nogle meget uhyggelige situationer, eksempelvis med en biljagt, hvor han kom galt af sted med sin arm, lød det fra Johannes Riis.

Han opfordrede digteren til at tage et møde med Politiets Efterretningstjeneste (PET) med henblik på at bede om politibeskyttelse.

En beskyttelse, som digteren ellers frivilligt havde frasagt sig i maj 2015.

Der blev afholdt et møde mellem digteren og PET i Gyldendals lokaler, men mødet endte angiveligt uden resultat.

I hvert fald blev politibeskyttelsen ikke genetableret.

Den 21. marts blev Yahya Hassan anholdt og sigtet for at have skudt en 17-årig mand i foden i det vestlige Aarhus.

Sagen mod Yahya Hassan fortsætter torsdag 8. september. Der ventes at falde dom 16. september.