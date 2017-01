Forkert lys på motorveje kan give farlig trafik og ulykker

Det er et misforstået hensyn, der får bilister til at droppe det lange lys på motorvejen, advarer FDM.

Vrede, dyttende og blinkende medtrafikanter får mange bilister til at blænde ned for det lange lys, når de kører på motorvejen.

- Det lange lys er vigtigt, så man kan se tilpas langt frem og nå at reagere eller bremse, hvis der er en forhindring foran. Der er nærlys bare ikke nok, siger Dennis Lange, der er jurist i FDM, til Ritzau.

- De 50-70 meter, man kan se, er ikke tilstrækkeligt, når man kører 110 eller 130 kilometer i timen. Man kan ikke nå at stoppe, hvis der pludselig ligger en genstand på vejen eller står en bil på tværs uden lys, uddyber han.

- I værste fald kan det give nogle rigtig grimme ulykker, hvis man ender med at køre frontalt ind i noget med så høj fart. Det kan betyde dødsfald.

Loven siger, at man ikke må blænde andre trafikanter. Men den siger også, at man skal køre med det lange lys på motorvejene. Og bilister skal ikke frygte at forstyrre synet hos modkørende på motorvejene.

- Nogle er bange for at blænde de modkørende. Men når det handler om motorvejene, skal man ikke være bange for det. Der er så stor afstand, at man ikke blænder dem i den anden side af motorvejen.

Dog skal man skrue ned for lysstyrken, hvis man har medtrafikanter foran sig, da man kan blænde disse bilister via bakspejlet.