Såkaldte water tubes lagt ud ved Jyllinge Nordstrand. Det er tubes som disse, der også er lagt ud for at beskytte Vikingeskibsmuseet.

Forhøjet vandstand lukker bro over Roskilde Fjord

Stormen Urd presser så meget vand over mod Sjælland, at vandstanden flere steder stiger.

Lukningen var ventet. Henriette Døssing, pressekonsulent ved Nordsjællands Politi, sagde efter midnat, at den 151 meter lange klapbro over Roskilde Fjord sandsynligvis ville blive lukket i løbet af natten.

Stormen Urd presser så meget vand ind i Roskilde Fjord, at Kronprins Frederiks Bro, der forbinder Frederikssund og Hornsherred, natten til tirsdag er blevet lukket for trafik.

I havnen i Helsingør står vandet også højt.

Kort før midnat stod vandet få centimeter under den nordlige del af havnen. Det er der Kulturværftet - et multikulturhus indviet i 2010 - ligger.

I Roskilde har Beredskabsstyrelsen bistået af mange frivillige lagt såkaldte water tubes - mobile dæmninger fyldt med vand - ud for blandt andet at beskytte Vikingeskibsmuseet mod oversvømmelser.

Museet oplyser på sin hjemmeside, at 50 medarbejdere og frivillige mødte op hele 2. juledag for at sikre Vikingeskibsmuseet mod stormen Urd. Blandt andet ved at placere sandsække ved bygningen.

Indtil videre er vandstanden i Roskilde Fjord ikke kommet så højt op, at der er sluppet vand ind i bygningen med vikingeskibe.

Det oplyser Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi klokken 0:45 natten til tirsdag.

Det er gode tegn.

- Men vi regner med, at vandstanden først topper i løbet af natten. Så det er endnu alt for tidligt at afblæse risikoen for oversvømmelser, siger han.

I hovedstaden er vandspejlet i havnen også kommet tættere på gadeniveau, men det skal stige med yderligere over en halv meter, før vandet begynder at skylle ud på gaderne.

- Vandstanden i havnen er stigende, men slet ikke i faretruende grad. Jeg vil tro, at vandstanden er 70 centimeter over det normale. Og vi skal i hvert fald op over 1,30 meter, før det der er risiko for oversvømmelser, siger Henrik Brix, vagtchef hos Københavns Politi.