Forhandler: Der skal nummerplader på vandscooterne

Weekendens dødsulykke i Københavns havn har skabt meget debat om, hvad der skal til for at sikre, at den slags ikke sker igen.

Spørger man Steen Veje Pedersen, er der ingen tvivl om, hvad der skal gøres.

Han er grundlægger af Jet-Trade, der forhandler vandscootere, og har i mange år kæmpet for, at det skal være nemmere og mere tilgængeligt at sejle på vandscooter i Danmark.

- Der skal nummerplader på vandscooterne. Så kan politiet altid finde de syndere, der laver ballade på vandet.

- Vi kan ikke hindre folk, der ikke vil opføre sig ordentligt, i at sejle på vandet, om det så er på en vandscooter eller i en båd, siger han.

Steen Veje Pedersen har tidligere kæmpet en lang kamp for retten til at sejle på vandscooter.

I 2004 fik han en bøde på 1500 kroner for at gøre det i Kolding Fjord. Både by- og landsretten stadfæstede efterfølgende bøden, men Steen Veje Pedersen ankede dommen til Højesteret, der i 2010 slog fast, at bøden var forkert.

Højesterets afgørelse førte i 2012 til en lempelse af reglerne for, hvor man må sejle på vandscootere i Danmark.

To amerikanske kvinder mistede i weekenden livet, da den udlejningsbåd, de sejlede i Københavns havn, blev påsejlet af en vandscooter i høj fart.

Ulykken fik mandag justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at kræve handling, så den slags ulykker ikke sker igen.

- Jeg vil indkalde Københavns overborgmester, politiet og andre relevante myndigheder og aktører til et møde for at se på, hvordan vi får sat effektivt ind over for disse vanvidssejladser.

- Jeg er åben over for alle gode forslag, udtalte Pape i en pressemeddelelse mandag.

En 24-årig fører af en vandscooter er sigtet for dobbelt uagtsomt manddrab for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.