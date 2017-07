Forfatterforeningen forsigtige optimister om kunster-SU

Intentionen bliver budt velkommen hos Dansk Forfatterforeningen, der oplever, at dagpengesystemet ikke passer til virkeligheden for skabende kunstnere.

Det Konservative Folkeparti vil med et nyt forslag give kunstnere et år på SU efter endt uddannelse til at skyde karrieren i gang uden at skulle bekymre sig om dagpengesystemets krav.

- Vi synes, det er meget positivt, at der er opmærksomhed på, at skabende kunstnere kan komme i klemme i systemet.

- Det har længe været et problem for skabende kunstnere, at dagpengesystemet - af gode grunde selvfølgelig - ikke er gearet til den profil, man har som eksempelvis forfatter, siger formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby.

Han fortæller, at man som skabende kunstner ikke arbejder på en måde, hvor man kan søge eksisterende job.

- Man stykker en indtægt sammen på mange forskellige måder. Og man har først og fremmest brug for tid til at skabe det værk, man skal ud at sælge.

- Det er dagpengesystemet slet ikke sat op til. Det tilsiger jo, at man skal søge job, som for en udviklende kunstner jo ofte slet ikke findes, siger Morten Visby.

Dansk Forfatterforening er dog ikke klar til entydigt at hylde forslaget. Dertil er det stadig for løst.

- Jeg er en lille smule tilbageholdende også, for det er et ekstremt kompliceret system. Så det er svært at vurdere, hvordan det rent faktisk vil påvirke folk.

- Vil det have effekt på retten til dagpenge efterfølgende eksempelvis?

- Så det er vanskeligt at bakke 100 procent op om det, inden det bliver mere konkret. Man kan godt være nervøs for, om det er en offentlig besparelse maskeret som kunststøtte, siger Morten Visby.