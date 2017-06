Forfatter stifter indvandrerkritisk venstrefløjsparti

Partiet vil lukke helt for indvandring til Danmark og i stedet hæve ulandsbistanden og sende folk ud at hjælpe i nærområderne.

Det skriver avisen Danmark, Jysk Fynske Medier.

Uafhængige Demokrater har netop fået sit navn godkendt af Valgnævnet.

Dermed skal partiets tre stiftere, Lotte Dalgaard, Malte Clausen og Lars Dehnhardt Drewes, nu i gang med den seje kamp for at få de 20.000 underskrifter, der skal til for at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Partiets frontfigur er den 50-årige journalist og krimiforfatter Lotte Dalgaard, som i en kronik i avisen Danmark fredag begrunder stiftelsen af det nye parti med en følelse af at være politisk hjemløs.

Partiet vil lukke helt for yderligere indvandring til Danmark og i stedet hæve ulandsbistanden til det dobbelte, sende håndværkere og ingeniører til flygtningelejre og oprette asylsøgningscentre i nærområderne.

- Der er alt for mange mennesker, som intet har at gøre her, i Danmark. Det er folk, der er taget herop for at søge lykken og det går ud over folk her i Danmark. Det trykker boligmarkedet og det ufaglærte arbejdsmarked. I virkeligheden en loose-loose for alle, siger Lotte Dalgaard til avisen.

Hun peger på, at partiets kombination af venstrefløjens traditionelle grønne profil og en rød fordelingspolitik og en stram indvandrerpolitik, der samtidig er endnu mere radikal end højrefløjens, vil kunne vinde gehør hos vælgere, der som hende ikke kunne finde alt det, de søger, hos et af de traditionelle partier i enten rød eller blå blok.

- Vi er meget røde socialpolitisk, meget grønne klimapolitisk, og så synes vi også, at vi er meget røde asylpolitisk, siger Lotte Dalgaard, der samtidig fastholder, at hendes nye parti vil fjerne integrationsydelsen.