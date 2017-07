Forfalsket medicin har været i omløb på det danske marked

Præparatet har været solgt på det danske marked siden jul.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at risikoen for patienterne er lav. En analyse af de forfalskede pakninger har vist sig at indeholde de rigtige aktive stoffer i de rigtige mængder.

Sagen er en af de første, hvor den forfalskede medicin er havnet på det danske marked via den legale distributionskæde.

Hidtil har sager om forfalsket medicin i Danmark primært handlet om borgere, der selv har bestilt, betalt og importeret forskellige former for præparater via tvivlsomme hjemmesider på nettet.

Den aktuelle sag kommer derfor bag på Mikkel Møller Rasmussen, konsulent i Lægemiddelindustriforeningen.

- Sagen er meget overraskende. Vi går for at have en meget høj sikkerhed inden for de officielle distributionskanaler. Problemet med forfalsket medicin hér anses for at være et ikkeeksisterende problem, siger han til Berlingske.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er forfalskningen udført meget professionelt. Derfor har den været meget svær at spotte for parallelimportørerne.

Sidste år viste en undersøgelse fra EU's patentmyndighed ifølge Berlingske, at medicinalbranchen årligt mister 4,4 procent af det legale medicinsalg på grund af forfalsket medicin.

Det svarer til mistede indtægter på knap 76 milliarder kroner.

Lægemiddelindustrien er nu i gang med at etablere en organisation, DMVO - Dansk Medicin Verifikation Organisation - som netop har til formål at få opsporet og stoppet forfalsket medicin i den legale distributionskæde.

Blandt andet indføres der nye stregkoder på medicinpakker, så alle led i distributionskæden kan aflæse dem og undersøge hver medicinpakkes ægthed.