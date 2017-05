Forening vil overvåge Københavns havn efter dødsulykke

- Vi må nu gøre alt, hvad vi kan, for at medvirke til, at sådan noget ikke gentager sig. Nu må vi have orden i sagerne.

HavneForum København er en paraplyorganisation for virksomheder og foreninger i og omkring Københavns havn.

Mandagens bestyrelsesmøde har været planlagt længe, men dagsordenen blev hurtigt lavet om efter weekendens dødsulykke.

Her mistede to amerikanske kvinder livet, efter den båd, de befandt sig i, blev påsejlet af en vandscooter i høj fart.

Ulykken får nu foreningen til at holde mere øje med aktiviteterne i havnen.

- Vi har i vores samarbejde med politiet lovet at forsøge at etablere et system, så vi kan holde styr på, hvem der sejler for stærkt og begår uhensigtsmæssige ting i havnen.

- Vi tror, at vi hurtigt kan få indsamlet oplysninger, så politiet har en bedre viden om omfanget af ulovlighederne, siger Hans Christian Hansen.

Weekendens ulykke i København fik mandag justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at kræve handling, så den slags ulykker ikke sker igen.

- Jeg vil indkalde Københavns overborgmester, politiet og andre relevante myndigheder og aktører til et møde for at se på, hvordan vi får sat effektivt ind over for disse vanvidssejladser.

- Jeg er åben over for alle gode forslag, udtalte Pape i en pressemeddelelse mandag.

En 24-årig fører af en vandscooter er sigtet for dobbelt uagtsomt manddrab for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.