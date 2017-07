Forening: Skoler skal også kunne oplyse om jihadbevægelser

At der undervises i sådan nogle emner, er ikke nødvendigvis et problem, mener Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening.

På et uanmeldt besøg hos Nordvest Privatskole har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fundet undervisningsmateriale med afsnit om jihad, kamp og martyrer, skriver Berlingske lørdag.

- Jeg går ud fra, at man på skolerne beskæftiger sig med den verden, vi lever i. Og der må man konstatere, at terror, jihadbevægelser, krige og uenigheder rundt om i verden fylder meget, siger han.

- Undervisningen skal være med til at give børn og unge et indblik i, hvordan demokratiet fungerer, og hvilke værdier der ligger til grund for det. Skal man kende det, skal man også kende det modsatte, siger Peter Bendix Pedersen.

Formanden understreger, at han ikke kender til det konkrete undervisningsmateriale. Og han har heller ikke hørt om den slags på andre skoler.

Det afgørende er, hvordan undervisningsmaterialet bliver brugt, understreger formanden.

- Det afhænger af, hvordan man bruger den viden, og hvilken sammenhæng man sætter det ind i. Det må være op til styrelsen at vurdere, om det er uden for lovens rammer. Det har jeg tillid til, at styrelsen kan.

Ifølge styrelsen tyder det på, at der er problemer med undervisningen, fordi der bruges ord som "jihad" og "kamp", og der er billeder af en soldat.

Det har fået styrelsen til bede om en forklaring og føre skærpet tilsyn med skolen.

Formanden for Dansk Friskoleforening håber, at skolen kan redegøre for, hvordan den bruger det. Han synes, det er en god idé, at der føres skærpet tilsyn, så alle detaljer kan blive klarlagt.

Sagen har allerede fået Dansk Folkepartis Martin Henriksen til at melde ud, at skolen skal lukkes.

På Twitter bakker Venstres næstformand, Kristian Jensen, op om en lukning, hvis Berlingskes artikel "viser hverdagen på Nordvest Privatskole".

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ikke forholde sig til den enkelte sag i sit Facebook-opslag. Men, skriver hun:

- Fri- eller privatskoler, der ikke efterlever lovens krav om at levere skole på et demokratisk grundlag (det såkaldte "frihed- og folkestyrekrav"), har ikke krav på at modtage penge fra staten.