Forening: Mørketal bag seksuelt motiverede hadforbrydelser

Det fortæller Søren Laursen, der er talsperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner.

I torsdags blev et homoseksuelt par overfaldet i et tog, og efterfølgende er gerningsmanden varetægtsfængslet. Men det er sjældent, at hadforbrydelser sker på den måde og bliver anmeldt.

Han vurderer, at der fortsat er et stort mørketal af hadforbrydelser rettet mod homoseksuelle og transpersoner, som ikke bliver anmeldt.

- Hvis vi bliver overfaldet og udsat for noget, vil de fleste være tilbøjelige til ikke at anmelde det, medmindre de vurderer, at der en chance for, at der kan komme noget ud af en anmeldelse, siger han.

I 2016 registrerede Rigspolitiet 45 hadforbrydelser, der var seksuelt orienteret. Det er lidt flere end i 2015, hvor der blev registreret 31.

Ifølge Søren Laursen er det dog svært at sige, om der er blevet flere eller færre hadforbrydelser rettet mod seksuelle minoriteter.

I torsdags blev Simon Schelde og hans kæreste overfaldet, da de var på vej fra København til Jylland. Det skriver TV2 Lorry. De satte sig i sæderne over for en albanske mand og udvekslede et kindkys.

Det blev åbenbart for meget for den albanske manden, der valgte at rejse sig og spytte på Simon Schelde. Flere passagerer hjalp og holdt manden fast. Efterfølgende er manden blevet varetægtsfængslet.

Ifølge talsperson Søren Laursen er det dog en atypisk sag, da overfaldet er sket med en masse vidner.

- Det er glædeligt, at alle er enige om, at det er gået over stregen.

- Men det er meget sjældent, at det er muligt, for ofte sker den her slags ting på steder, hvor der ikke er nogen i nærheden, og man står alene med gerningsmanden.

LGBT-talspersonen opfordrer til, at folk anmelder, når de bliver udsat for hadforbrydelser - også selv om, de ikke tror, at der kommer noget ud af anmeldelsen.

- Vi er kede af, at folk ikke anmelder. Det gør, at vi får et stort mørketal og ikke får det rette indblik i, hvad der rent faktisk sker i samfundet omkring os, siger Søren Laursen.