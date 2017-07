Forening: Kristne bruger bederum til at fordybe sig

Bøn og højtlæsning af bibelske vers. For kristne elever kan et bederum give mulighed for i fællesskab at være sammen med andre i troen.

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser ifølge Kristeligt Dagblad, at der kun er få bederum rundt på de offentlige skoler i Danmark.

Og det er især kristne elever og foreninger, der bruger dem.

- Det typiske er jo, at man beder nogle bønner sammen. Man har måske en kort andagt, hvor der læses op fra Biblen, siger John Riis.

- Man snakker med hinanden, og der er fællesskab. Det er sådan den typiske ramme.

Til efteråret skal Folketinget sige ja eller nej til et nyt beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om forbud mod bederum.

Ud af 1261 folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier, hf-uddannelser og voksenuddannelsescentre har kun 27 institutioner dog vist sig at have bederum eller lignende. Det viser undersøgelsen fra Undervisningsministeriet.

Og selv om de kristne elever har glæde af fysiske rammer til deres tro, er bederum heller ikke udbredt på kristne friskoler, fortæller John Riis.

- De kristne friskoler har jo for eksempel morgensamling med eleverne, så vi har egentlig et rum for det kristne, fordybelse, meditation og samværet omkring det og til inspiration i forhold til det kristne, siger han.

- Så vi har ikke et udtalt behov for bederum.

Han repræsenterer gennem Foreningen af Kristne Friskoler 36 skoler fordelt over det meste af Danmark.

Det er John Riis' erfaring, at mange troende føler, at det er vigtigt at mødes med andre og dele deres religiøsitet.

- Og der skal man ikke være så bange i vores samfund for at give den frihed til det religiøse. Man skal ikke være så religiøst forskrækket, mener han.

- For der ligger også rigtig meget inspiration til det enkelte menneske.