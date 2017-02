Når myndighederne forsøger at hjælpe bandemedlemmer og rockere med at komme ud af de kriminelle miljøer, er indsatsen kun halvhjertet, mener forening for tidligere rockere og bandemedlemmer (arkivfoto).

Forening: Bandemedlemmer mangler hjælp til nyt netværk

Hvis exitprogrammet skal lykkes, skal kandidaterne have mere hjælp til at få nyt netværk, mener forening.

- Det største problem med exitprogrammet er, at de her personer ikke får nok hjælp til det allervigtigste, som er et nyt netværk.

Det mener Michael Green, talsmand for foreningen for tidligere rockere og bandemedlemmer TBM Scandinavia.

Når myndighederne forsøger at hjælpe bandemedlemmer og rockere med at komme ud af de kriminelle miljøer, er indsatsen kun halvhjertet.

- I deres liv i den kriminelle løbebane har de fået nogle værdier, der holder ved. Og hvis de skal have hjælp til at smide dem væk, handler det om, at de får nogle nye bekendtskaber, siger Michael Green.

Reaktionen kommer, fordi hver tredje person i 2015 og 2016 ifølge Jyllands-Posten droppede ud af exitforløbet.

60 exitforløb blev gennemført, mens 30 blev afbrudt. Rigspolitiet fører statistik over alle kandidaterne uden for fængslerne, mens det er Kriminalforsorgen, der holder styr med kandidaterne i fængslerne.

Her ser man samme fordeling, oplyser Kriminalforsorgen til Jyllands-Posten.

- For de her mennesker er det ligesom at blive sat ud på en øde ø. Og hele systemet er standardiseret, og det er præcis det samme, der tilbydes til hver person, siger Michael Green.

I en rundspørge, som Jyllands-Posten har lavet blandt 29 kommuner, svarer 12, at boligmangel i høj eller meget høj grad er en udfordring for exitarbejdet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) erkender, at det er et problem. Han siger, at det er noget, man bør drøfte på Christiansborg.

Men han forstår godt kommunerne.

- Jeg kan godt forstå, at der er en begrænset lyst til at finde disse boliger. Hvad følger med af udgifter, hvis man hjælper med en bolig? Hvad er det for et klientel, der kan opsøge dem? Hvad nu hvis vedkommende falder tilbage, spørger han ifølge Jyllands-Posten.

