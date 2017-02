Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil med et opholdsforbud forhindre dømte bandekriminelle i at færdes i den kommune, hvor de har begået kriminalitet (arkivfoto).

Forening: Bandekriminelles zoneforbud rykker bare problemet

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mener, at bandekriminelle skal kunne forhindres i at opholde sig i den eller de kommuner, hvor de er dømt for at have begået kriminalitet.

Det er "hul i hovedet", lyder det fra Michael Green, talsmand for foreningen for tidligere rockere og bandemedlemmer, TBM Scandinavia, om et forslag om at give dømte bandekriminelle zoneforbud.

- Man rykker bare problemet fra a til b. Der er jo stadigvæk en nabokommune, som måske bliver modtager af den her person, som man prøver på at få væk fra den gamle kommune, siger Michael Green og spørger:

- Har man eksempelvis taget højde for, at grupperingerne eller tilknytningerne måske også har en afdeling i en nærliggende eller anden kommune?

Talsmanden kan godt se, at der er en præventiv tanke bag forslaget. Hvis et bandemedlem for eksempel har afpresset folk, kan det være utrygt for dem, at bandemedlemmet vender tilbage.

- Jeg kan sagtens forstå den præventive tankegang i, at man vil beskytte ofret.

- Men du rykker bare problemet. Han kan bare gå over og afpresse en i en nærliggende kommune, siger Michael Green.

Derudover ser han et problem i, hvis et bandemedlem eksempelvis har bolig og arbejde i den kommune, hvor der bliver givet et opholdsforbud.

Det vil ifølge Michael Green være en dobbeltstraf.

- Det vil sige, at man går ud og straffer dem med, at de også skal sættes på gaden og finde et nyt sted at bo. De kan også have børn og familie der, siger talsmanden.

Opholdsforbuddet skal forhindre de bandekriminelle i at vende tilbage til deres gamle grupperinger.

Det vil betyde, at man efter en fængselsstraf kan være afskåret fra at vende tilbage til sit hjem i op til ti år.

Det fremgår af et aftaleudkast fra forhandlingerne om en ny bandepakke, som både Jyllands-Posten og Berlingske er kommet i besiddelse af.