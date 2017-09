Forbund om politikadet-strid: Vi har rykket os ekstremt langt

Men aftalen om deres overenskomst ligger endnu ikke klar, fordi Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen, strides om en aftale om vilkår for et nødberedskab.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger fredag, at det er små ting, der skiller parterne ad. Men Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, mener ikke, at forbundet kan gå længere.

- Jeg har meget svært ved at se, at vi kan rykke os mere i denne sag. Vi har rykket os ekstremt langt, siger han.

Begge parter er enige om, at der skal være et nødberedskab, men de er uenige om, hvordan aftalen om beredskabet skal se ud.

- Vi har på skrift tilbudt et nødberedskab. Det vil sige, at kommer der en konflikt, er vi klar til at tilbyde, at politibetjente kan aflaste kadetterne, mens de strejker.

- Vi troede, at det var nok. Men nu er præmissen ændret, så det ikke længere handler om, at opgaven bliver løst, men af hvem. Og så kan jeg ikke se, at vi kan komme længere, siger Claus Oxfeldt.

Han understreger, at Politiforbundet aldrig vil tillade, at en eventuel strejke går ud over landets sikkerhed, og derfor er det også vigtigt for ham at få et nødberedskab.

Sophie Løhde mener, at Moderniseringsstyrelsen også har strakt sig langt og imødekommet forbundets centrale krav om strejkeret.

Sådan ser Claus Oxfeldt dog ikke på forhandlingerne.

- Det er en mærkelig retorik, at sige, at vi har fået et tilbud om en strejkeret. Det er noget, som alle har ret til i en overenskomst.

- Hvis det er et stort problem, at det er kadetter, så ansæt dem som polititjenestemænd, der ikke kan strejke, siger formanden.

Kadetterne skulle have haft første arbejdsdag fredag, men de må vente på en aftale. Claus Oxfeldt har ikke noget bud på, hvor længe det bliver.

- Jeg har fuld forståelse for, hvis nogle af dem siger, at de ikke vil vente længere og søger ind på den almindelige politiuddannelse. Det er en gotisk knude, som er svær at komme ud af, siger formanden.