Forbund: Opdeling af Skat kan koste værdifuld kompetence

Jørn Rise, som er formand for Dansk Told & Skatteforbund, ser positivt på den nye struktur.

Men han er bekymret for, hvordan de 3000 skattemedarbejdere, han repræsenterer, bliver påvirket af flytteplanerne.

- Vi ved fra vores medarbejdere, at der, hvor de har deres bolig, vil de også gerne blive. Så hvis Skat skal flytte, risikerer man at miste nogle værdifulde kompetencer, siger Jørn Rise til Ritzau.

Det er afgørende, at man giver medarbejderne tid til at omstille sig til den nye virkelighed, mener han.

- Processen bliver nødt til at strække sig over en årrække, hvis medarbejderne skal kunne nå at omstille sig og eventuelt flytte bopæl.

- Giver man ikke medarbejderne den fornødne tid, så tvinger man dem til at træffe en vanskelig beslutning. Skal de blive eller søge et nyt job?

Jørn Rise understreger, at han som udgangspunkt hilser den nye struktur velkommen.

- Jeg har ingen indvendinger imod, at man nu ønsker at få fokus på de faglige områder, som man deler Skat op i. Men jeg er selvfølgelig spændt på at se, hvordan de forskellige styrelser kan interagere med hinanden.

- Det er vigtigt for mig, at de nye styrelser får et godt samarbejde, selv om de organisatorisk bliver adskilt fra hinanden, siger Jørn Rise.

Skatteministeren har ikke ønsket at uddybe planen, inden han præsenterer den tirsdag formiddag med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde i Statsministeriet.