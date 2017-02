Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med på at forbyde forskelsbehandling af handicappede, også uden for arbejdsmarkedet. Her ses handicapordfører Orla Hav (S). Arkivfoto.

Forbud mod handicapdiskrimination samler omgående støtte

Både Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder hilser det velkomment, at ministeren vil forbyde urimelig forskelsbehandling af handicappede, også uden for arbejdsmarkedet.

Det er svært at finde nogen, der er imod børne- og socialminister Mai Mercados (K) forslag om at forbyde diskrimination af handicappede.

Og på Christiansborg er der også øjeblikkelig opbakning til forslaget fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

- Det er helt fantastisk, at det lykkes. Vi har altid arbejdet for en rettighedslovgivning, siger handicapordfører Karina Adsbøl (DF).

Mai Mercado ønsker at give handicappede mulighed for at klage, hvis de oplever forskelsbehandling. Men hun vil ikke stille skærpede krav om tilgængelighed for eksempelvis kørestolsbrugere. Det vil blive for dyrt, mener hun.

Og det møder forståelse hos S og DF.

- Det tror jeg, skal komme i næste hug, siger handicapordfører Orla Hav (S).

Spørgsmål: Hvis alle er så enige, hvorfor er det så ikke blevet forbudt noget før?

- Den modstand, som jeg har fornemmet, har været, at ministerierne har haft nogle ganske store bekymringer omkring, hvad det her kunne indebære af udgifter i forhold til ombygninger, siger Orla Hav.

Mai Mercado svarer til samme spørgsmål:

- Skiftende regeringer har gennem rigtig mange år vurderet, at Danmark lever op til FN-konventionerne. Men jeg ser det ikke som et spørgsmål om, hvorvidt vi lever op til en konvention.

- Jeg ser det som et spørgsmål om, at vi har en gruppe, der ikke har en klageadgang. Dermed er det faktisk tilladt i dag at diskriminere mennesker med handicap.