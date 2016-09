Ifølge seniorøkonom vil en forbruger spare 25 procent af omkostningerne ved at skifte realkreditlån, hvis forslaget om at undgå kurtage og kursskæring, hvis bidragssatsen bliver sat op, bliver vedtaget.

Forbrugerråd: Det skal kunne betale sig at skifte lån

- Forbrugeren skal altså have mulighed for at komme ud af sit lån uden gebyrer, men man skal stadig betale for at blive kunde i et nyt, siger han.

En forbruger vil spare 25 procent af omkostningerne ved at skifte realkreditlån, hvis forslaget om at undgå kurtage og kursskæring, hvis bidragssatsen bliver sat op, bliver vedtaget.

Et ekspertudvalg, hvor seniorøkonomen har siddet med, har fremlagt en række anbefalinger, der skal gøre det billigere for forbrugeren at have et realkreditlån.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som har nedsat udvalget, har taget positivt imod syv ud af otte forslag.

Men det forslag, som ministeren hverken har sagt ja eller nej til, har været særligt omtalt. Forslaget dækker over, at det skal være langt billigere for kunder at skifte fra et realkreditlån til et andet.

Som reglerne er nu, kræver realkreditinstituttet, at forbrugere med et realkreditlån betaler et indfrielsesgebyr på 750 kroner og yderligere kurtage og kursskæring, hvis de vil skifte lån.

Det betyder, at for et boliglån på en million kroner vil det koste op mod 12.336 kroner at få lov til at skifte, oplyser seniorøkonomen. Det er for meget, mener Morten Bruun Pedersen.

Men hvis det omstridte forslag bliver vedtaget, vil det betyde, at det bliver 25 procent billigere for boligejere at skifte fra et institut til et andet.

- Det her forslag betyder, at forbrugeren ikke længere skal betale for at komme ud af et realkreditinstitut, hvis instituttet sætter bidragssatserne op, forklarer Morten Bruun Pedersen.

Men det er ikke alle, der er enige i, at det skal være gratis for kunder at forlade deres institut. Tværtimod, lyder det fra Realkreditrådets direktør, Ane Arnt Jensen.

Spørger man hende, er kurtage og kursskæring uundgåelige handelsomkostninger, som man betaler, når man skal handle med obligationer.

- Det er en fuldstændig vanvittig tanke, at man skal til at forbyde priser, der er fastsat under fuld konkurrence på et marked, siger hun.

Udvalget har konkluderet, at omkostningerne ved at skifte institut er en barriere for, at kunderne finder en anden låneudbyder, når priserne stiger.