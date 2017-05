Forbrugerombudsmand foreslår millionbøde til Totalkredit

Står det til Forbrugerombudsmandsinstitutionen, skal det kunne mærkes, hvis Totalkredit bliver kendt skyldig i at have vildledt sin kunder om prisen på et fastforrentet lån.

Men hun fremlagde nogle beregninger, som peger i retning af bødestørrelser på mellem 1,6 og 3,5 millioner kroner.

Det baserer sig på tidligere domme - herunder i en sag mod det daværende Jysk Sengetøjslager, der i forbindelse med et fødselsdagssalg kom til at love dyner til en lidt billigere pris, end tilfældet var.

- Vi er af den mening, at bøden skal have en reel præventiv effekt, og derfor skal den også have en vis størrelse, sagde anklageren efter retsmødet.

Ikke overraskende er man hos modparten af en anden opfattelse. Forsvareren, advokat Henriette Gernaa, mener for det første ikke, at Totalkredit har overtrådt markedsføringsloven.

For det andet mener hun, at forseelsen i givet fald kun i begrænset omfang kunne føre til, at nogen følte sig fristet til at optage et fastforrentet lån, som man egentlig ikke ville have haft.

- Der er trods alt forskel på, om man impulskøber dyner eller står for at skulle låne penge til et hus, sagde forsvareren i sin procedure.

Sagens omdrejningspunkt er et såkaldt produktark, der har ligget på Totalkredits hjemmeside i to versioner hen over en fireårig periode.

Fælles for begge versioner er, at de om fastforrentede lån siger, at "med fast rente ved du, hvor høj ydelsen på dit lån er i hele lånets levetid".

Det er imidlertid ikke helt rigtigt, for selv om renten ligger fast, kan bidragssatsen stige.

Det er alle Totalkredit-kunder imidlertid ifølge forsvareren bekendt med.

For der er ingen, der optager et lån hos Totalkredit på baggrund af produktarket.

Alle låntagere har været igennem en standardiseret rådgivningsproces, hvor bidragssatserne bliver forklaret.

Forbrugerombudsmanden har modtaget omkring 200 klager over Totalkredit i forbindelse med, at selskabet i begyndelsen af 2016 varslede, at man ville forhøje bidragssatserne.

Det førte til stiftelsen af foreningen Fair Bidragssats, hvis sekretær, Flemming Trap, har overværet begge retsmøder i sagen. Han er på Forbrugerombudsmandens side.

- På den ene side er Totalkredit jo medlemsejet, og derfor vil det være kunderne selv, der skal betale en eventuel bøde.

- Alligevel håber jeg, at Totalkredit får en klækkelig bøde. Så vil chancen for, at der bliver placeret et ansvar for det her, forhåbentlig være større, siger han.

Der falder dom i sagen torsdag 1. juni. Herefter har begge parter 14 dage til at beslutte, om de vil anke dommen.