Forbrugerombudsmand: Historisk høj bøde til Totalkredit

En sag om Totalkredits markedsføring af fastforrentede lån faldt torsdag ud til Forbrugerombudsmandens fordel.

Sidstnævnte argumenterede ved specialkonsulent Mai Robrahn Hansen under retsmøderne for, at det ikke var i overensstemmelse med markedsføringsloven, at Totalkredit i et produktark på sin hjemmeside hævdede, at ydelsen på fastforrentede lån ligger fast.