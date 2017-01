Forbrugerne skal betale mindre for realkreditskift

Fremover må realkreditinstitutter nemlig kun opkræve 50 procent af kursskæring og kurtage, hvis en kunde skifter inden for et halvt år efter en varslet prisforhøjelse.

Det bliver efter alt at dømme billigere at flytte sit boliglån.

Det er bare et af flere elementer i en aftale om realkredit, som et bredt politisk flertal er blevet enige om.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterer aftalen i sin helhed senere torsdag.

Den følger op på en række anbefalinger fra et ekspertudvalg. Det blev nedsat efter voldsom debat om stigende bidragssatser i den danske realkredit.

Udvalget kom med otte anbefalinger. Men anbefalingen om, at institutterne ikke måtte opkræve kursskæring og kurtage, hvis kunden ville skifte efter en varslet prisstigning, var den mest kontroversielle.

Kurtage og kursskæring er nemlig udgifter forbundet med at købe og sælge de obligationer, der ligger bag realkreditlånene. Derfor var Finansrådet stærkt kritisk over for at det skulle fjernes.

Det var et indgreb i den frie prisdannelse, lød det.

I dag betaler kunderne nemlig hele udgiften, hvis de vil skifte til et andet realkreditinstitut.

Politikerne kommer også med et krav om, at realkreditinstitutterne skal begrunde de prisforhøjelser, de stiller kunderne over for.

Og et mindre gebyr, der ligger på omkring 1000 kroner for at skifte, bliver også afskaffet, så vidt Ritzau kan erfare.

Den politiske aftale omfatter hele den såkaldte finansielle forligskreds, der strækker sig fra Dansk Folkeparti til SF.