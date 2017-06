Forbigåede borgmestre vil have del i ny udflytning

Indtil nu er det i alt for høj grad de større byer i provinsen, der har fået gavn af udflytningen, lyder kritikken fra flere borgmestre.

Men allerede før den første bølge af udflytning er gennemført, er kampen om at få del i næste bølge skudt i gang.

Svendborg Kommune har tidligere kæmpet for at få Søfartsstyrelsen og den nye politiskole til byen. Men ingen af delene lykkedes.

Borgmester Lars Erik Hornemann (V) håber, at turen er kommet til hans kommune nu.

- Hvis man taler om at skabe balance i Danmark med udflytning af statslige arbejdspladser, kan det ikke være rigtigt, at man flytter til universitetsbyerne og de vækstcentre, der er i forvejen, siger han.

Heller ikke Lolland Kommune har indtil videre fået nogen af de udflyttede arbejdspladser. Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) håber, at det sker nu.

- Hvis man skal løfte og have Danmark i fuld balance, skal man flytte nogle flere af de arbejdspladser helt ud i de mindre købstæder og ikke kun i de store byer uden for København, siger han.

Lolland har oplevet en vækst på omkring 1000 private arbejdspladser, fortæller borgmesteren.

- Hvis man har et varieret udbud af arbejdspladser, betyder det også, at der er langt flere, der er interesseret i at søge de stillinger, fordi der også er job til ægtefællen.

Borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune har store forventninger til, at hans kommune står for tur.

- Mange af de arbejdspladser, der er blevet placeret, er ikke placeret helt derude, hvor de skulle gøre gavn. Man har typisk placeret dem i de større byer ude ved os - Aalborg, Thisted og Frederikshavn, siger han.

Jammerbugt Kommune kan godt klare sig selv, understreger han. Men statslige arbejdspladser ville have en stor betydning alligevel.

- De kan gøre, at der bliver mere liv og mere bosætning, end der ellers ville være, siger Mogens Gade.

Borgmestrene er ikke alene om at ønske mere udflytning.

En rundspørge, Voxmeter har foretaget for Ritzau blandt 1012 repræsentativt udvalgte borgere, viser, at halvdelen af danskerne støtter, at flere end de allerede planlagte job rykkes ud fra hovedstaden.

36 procent er imod, mens resten svarer ved ikke. Opbakningen er måske ikke så overraskende størst i Nordjylland, mens et stort flertal i hovedstaden er imod.

Hvilke styrelser og instanser, der skal skifte adresse, er endnu ikke fastlagt. Og heller ikke, hvor mange job der skal rykkes.

Det er minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der skal strikke en plan sammen for, hvor de statslige arbejdspladser skal flytte hen.

Hun kan endnu ikke oplyse, hvad der kommer til at afgøre, hvad der bliver flyttet og hvorhen. Men hun glæder sig over, at der er opbakning til projektet i befolkningen.

- De statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele landet, siger Løhde i en skriftlig kommentar til Ritzau.