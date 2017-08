Forældrepar får fængsel for seksuelle overgreb mod datter

Københavns Byret har torsdag afsagt dom i en sag mod et forældrepar, der var tiltalt for seksuelle overgreb begået mod deres datter.

Skyldkendelsen blev afsagt 23. juni. Her blev forældreparret kendt skyldige i nogle forhold, mens de blev frifundet i andre.

Faren blev fundet i skyldig i fra 2013 til september 2014 næsten dagligt at have forgrebet sig seksuelt på parrets datter. På det tidspunkt var hun mellem seks og syv år gammel.

Moren blev fundet skyldig i at have medvirket til overgrebene. Ifølge retten forholdt moren sig passiv, selv om hun måtte have vidst eller indset, at faren forgreb sig på datteren.

Ifølge anklageskriftet overværede moren også ét tilfælde.

Faren bliver desuden dømt for at have slået datteren flere gange i bagdelen. Begge forældre skal også have krænket deres børns blufærdighed.

Faren blev frifundet for seksuelle overgreb og vold mod sin søn. Desuden blev moren frifundet for at have forgrebet sig på sønnen.

Advokat Jakob Lund Poulsen, der er morens forsvarer, oplyser, at hun nægter sig skyldig i at have medvirket til overgreb.

De to forældre har 14 dage til at oplyse om, de vil anke dommen. Ifølge advokaten vil moren tage imod sin dom.

Det er usikkert, hvorvidt faren vil anke.