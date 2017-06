Forældreforening om indvandrerbørn: Vi må tænke nyt

Det mener forældreforeningen Skole og Forældre, der vil finde flere måde til at skabe et godt forældresamarbejde.

Ønsket om et tættere samarbejde kommer efter, at nye tal viser, at også tredje generation af indvandrere - børn af efterkommere - halter bagefter etnisk danske børn i folkeskolen.

Tallene er indhentet fra Danmarks Statistik af Jyllands-Posten.

- Vi må erkende, at der ikke sker den store udvikling på det faglige udbytte. Det er dybt bekymrende.

- Vi skal absolut prøve at gøre noget andet, end det vi har gjort hidtil, siger landsformand Mette With Hagensen og tilføjer:

- Vi skal kigge på de skoler, der gør det anderledes. Der er masser af gode erfaringer at trække på fra skoler, som laver skole-hjem-samarbejde på en anden måde.

De nye tal kommer blot få uger efter Pisa Etnisk-undersøgelsen. Undersøgelsen viste, at indvandrerbørn i anden generation - efterkommerne - fortsat rent fagligt er langt bagefter deres etnisk danske skolekammerater.

Som det er nu er forsøger skolebestyrelserne ifølge Mette With Hagensen at tilrettelægge undervisningen, så det passer til det enkelte barn og på samme måde lave et samarbejde, der passer til de enkelte forældrene.

I Danmark kan skolerne også tage ved lære af udlandet, hvor der er ifølge Mette With Hagesen er større succes med at styrke indvandrerbørn fagligt.