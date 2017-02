Forældreforening: Erstatning bringer ikke døde børn tilbage

Godtgørelse i form af penge kan virke provokerende for forældre, der har mistet et barn som følge af lægefejl.

Det skyldes rent teknisk, at man indtil nu har betalt erstatning for det økonomiske tab, man har i forbindelse med dødsfaldet.

Og da begravelsesudgifterne til børn er ret begrænsede, er det ofte, at erstatningen falder under bagatelgrænsen på 10.000 kroner.

Men i "Forældreforeningen - Vi har mistet et barn" er man kritisk over for den nye lovgivning.

Formand Åse Bech Pedersen tror, at et plaster på såret i form af penge kan virke som en provokation på forældrene.

- Det kan næsten gøre mere ondt. Og det kan virke provokerende, fordi man kan ikke erstatte barnet med penge. Men selvfølgelig kan det i nogle tilfælde dulme, og det kan være med til at lette hverdagen, siger Åse Bech Pedersen.

- Vi har oplevet, at der er forældre, som har fået erstatning, men som ikke syntes, de kunne blive glade ved det, men at det derimod mindede om det tragiske, der var sket, siger hun.

Den fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V), som vikarierer for sundhedsminister Ellen Thrane Nørby, udtaler i en pressemeddelelse, at der selvfølgelig ikke er nogen, som "bilder sig ind, at man kan lindre tabet af et barn ved at udbetale en godtgørelse".

- Pengene i sig selv er derfor ikke afgørende, det væsentlige er derimod, at staten tydeligt viser, at man anerkender tabet, udtaler Karen Ellemann.

Åse Bech Pedersen er enig i, at en anerkendelse er vigtig.

- Selvfølgelig er det okay og fint, at man får den anerkendelse, men jeg synes samtidig, at det en måde at købe sig aflad på, siger hun.

I stedet for et pengeplaster efterlyser foreningen mulighed for at holde sorgorlov, når man har mistet et barn.

- Et halvt år vil gøre underværker. Der er jo ikke noget, forældre ønsker mere end at komme tilbage til et nogenlunde normalt liv, så jeg tror ikke, at der er en eneste, der vil misbruge det, siger Åse Bech Pedersen.

- For mit eget vedkommende var det faktisk rart at komme på arbejde igen.

Med de nye regler vil forældrene også få tilbud om psykologsamtaler betalt af det offentlige.

Familierne skal søge om godtgørelsen i Patienterstatningen, mens psykologhjælpen betales af regionerne.