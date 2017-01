Artiklen: Forældre vil inddrages Løkkes indsats for at hæve svage elever

Ifølge formanden for forældreorganisationen Skole og Forældre, Mette With Hagensen, kan den indsats med fordel se på, hvordan skolerne kan bruge forældrene mere aktivt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen vil lave en "særlig satsning" for at hæve læringen hos svage elever. Indsatsen var et af hovedtemaerne i statsministerens nytårstale

- Vi tror på, at det er skole-hjem-samarbejdet, der skal løfte det, siger hun.

Regeringen har tidligere annonceret indsatsen. I regeringsgrundlaget kan man læse, at der skal sættes 500 millioner kroner over tre år af til belønning af skoler, der kan dokumentere, at de løfter elevernes karakterer.

Mette With Hagensen fremhæver Søndervangskolen i Aarhus som en skole, der fortjener opmærksomhed i den forbindelse.

- De har tre skole-hjem-samtaler om året i stedet for én. Og de laver nogle meget konkrete mål sammen med forældrene, siger hun.

Eksempelvis får forældrene ifølge Mette With Hagensen daglige opgaver såsom at tælle eller øve ord med deres børn.

Derefter inddrages de i en daglig kommunikation med skolen om, hvor godt eleven lykkes med at nå de mål, forældre og skole har sat.

- Det har betydet, at lige præcis den skole har løftet børnenes afgangskarakterer ret markant, siger Mette With Hagensen.

- Fordi man tager forældrene med som nogle, der positivt støtter op om børnene, så de får lyst til at lære og får at vide hjemmefra, at det er vigtigt at gå i skole og gøre sig umage.