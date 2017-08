Forældre til skolens mindste børn kræver flere voksne i SFO'er

87 procent af de adspurgte forældre erklærer sig helt eller delvist enige i kravet fra Bupl om en minimumsnormering i SFO'erne.

- Det giver jo ingen mening, at der er klasseloft og minimumstimetal i skolen, men slet ingen grænser og regler i SFO'en, siger Bupl-formand Elisa Bergmann i en pressemeddelelse.

- Der er intet værn mod besparelser, og det oplever forældrene jo også, når de afleverer og henter deres børn. Der er rigtig langt mellem pædagogerne, siger Elisa Bergmann.

Det er forældre til børn i indskolingen - altså til og med 2. klasse - der på vegne af fagforbundet er blevet spurgt af analyseinstituttet Epinion.

Mette With Hagensen, der er formand for Skole og Forældre, er enig med pædagogerne i, at der er behov for flere voksne i SFO'erne.

- Det, vi oplever er, at det mange steder er ren og skær opbevaring, siger hun til Ritzau.

- Der er ikke mulighed for at sætte gang i aktiviteter, og så er der bare tale om pasning og ikke et pædagogisk tilbud, siger Mette With Hagensen.

Hun vil ikke gå så langt som til at kræve minimumsnormering, men målet om flere pædagoger vil hun gerne skrive under på.

Ifølge Mette With Hagensen har søgningen til SFO'er de senere år oplevet et dyk.

Det skyldes ifølge forældreformanden, at bemandingen er blevet tyndere og tyndere - uden at priserne vel at mærke er fulgt med ned.

- Der er færre, der går i SFO, og det skyldes, at der ikke længere er en sammenhæng mellem pris og kvalitet, siger Mette With Hagensen.

Bupl har tidligere krævet minimumsnormeringer for antallet af pædagoger i vuggestuer og børnehaver.