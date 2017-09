Forældre skal kunne afvise uvaccinerede børn fra institutioner

Forældrebestyrelserne i Københavns Kommunes vuggestuer og børnehaver skal have mulighed for at beslutte, at deres institution kun skal være for vaccinerede børn og børn, der ikke kan tåle en vaccine.

Anna Mee Allerslev kalder det for en mild form for tvang.

- Debatten om vacciner er vigtig. Forældre til de ikkevaccinerede børn skal vide, hvad konsekvenserne er for andre børn. Det må de selv tage konsekvensen af, for eksempel ved ikke at sende deres børn i institution, siger hun til Politiken.

Forslaget møder opbakning fra Socialdemokratiet i Borgerrepræsentationen, hvor Jonas Bjørn Jensen (S) vil tage det op til næste møde i Børne- og Ungeudvalget. Det siger han til Politiken.

- Det er nogle egoistiske forældre, der ikke vaccinerer deres børn, så vi må sætte ind med hårde midler. Og det kunne være med et forslag som dette, siger han.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra Venstres børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

Hendes partifælle Cecilia Lonning-Skovgaard siger, at Venstre ikke mener, at ansvaret skal lægges over på forældrene.

- Vi bryder os ikke om, at det er de andre forældre, der skal holde øje med, om børnene i institutionen er vaccinerede. Det ansvar hører hjemme længere oppe i systemet. Vi mener i stedet, at der skal laves nogle ensartede retningslinjer på kommunalt niveau, siger hun.