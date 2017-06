Forældre ser stort problem i manglende pædagogtal

Det er langt fra godt nok, når myndighederne efter fire års arbejde kun er lykkedes med at samle tal ind for normeringen i daginstitutioner fra 40 af 98 kommuner.

- Det er et stort problem, at man som forælder i langt over halvdelen af kommunerne ikke kan få at vide, hvordan ens kommune prioriterer normeringen på børneområdet, siger næstformanden i Fola, Einar Gylling Dørup.

Arbejdet med at indsamle brugbare tal fra kommunerne har stået på, siden Helle Thorning-regeringen i 2012 besluttede, at det var nødvendigt med et samlet overblik over normeringerne.

Og når man nu barsler med tal fra så få kommuner, viser det ifølge Einar Gylling Dørup, at området ikke bliver taget tilstrækkeligt alvorligt.

- Når man har arbejdet på det i fire år og så kommer med nogle tal, hvor det ikke er lykkedes at få et overblik, siger det lidt om, at det nok ikke er verdens største prioriteringsområde.

- Det må da også være en torn i øjet på minister Mai Mercado, at det kun er lykkedes at få så få kommuner til at levere nogle tal, siger han.

Børne - og socialminister Mai Mercado (K) har i forbindelse med offentliggørelsen af den nye statistik kraftigt opfordret de resterende 58 kommuner til at få styr på tallene inden efterårets kommunalvalg.