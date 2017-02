Forældre, lærere og ledere: Flere elever skal i 10. klasse

For at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse bør 10. klasser samles i centre, lyder et forslag.

Og én af måderne at sikre, at færre unge havner uden for uddannelsessystemet, er at opruste 10. klasserne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har mandag bebudet, at regeringen vil tage initiativer, som skal sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole og Forældre, som foreslår at samle 10. klasserne i centre rundt omkring i landet.

- Den store succes med centre for 10. klasserne skal udbredes til hele landet. Ved at samle folkeskolens 10. klasser i centre er det muligt at opnå et stærkt fagligt og fokuseret tilbud, siger formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- De kan løse nogle af de udfordringer, som bliver omtalt politisk lige i øjeblikket, mener han.

Tanken er, at eleverne, som i dag skal undervises i grundfagene dansk, engelsk og matematik, også kan vælge fag som idræt, værkstedsfag, naturfag, samfundsfag og flere andre.

- Det vigtige ved 10. klasse er, at man stadig har det brede fokus. Det skal ikke rettes specifikt mod erhvervsskolen eller gymnasiet, fordi der er mange unge mennesker, som ikke er afklarede med, hvad de skal, siger Bondo.

De nye karakterkrav på erhvervsuddannelserne og i gymnasierne betyder også, at 10. klasse er mere relevant end nogensinde, mener formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

- 10. klasse er for mange af de unge et år med en værdifuld modningsproces, som gør deres fremtidsvalg mere kvalificerede og holdbare.

- Det giver os professionelle mulighed for at give dem en endnu bedre vejledning forhold til at gå videre og tage en ungdomsuddannelse. Endelig giver 10. klasse en vigtig mulighed i arbejdet for mindske negativ, social arv, udtaler han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Tirsdag præsenterer et ekspertudvalg nedsat af regeringen en stribe forslag til forenkling af det nuværende system af erhvervsskoler, produktionsskoler og andre tiltag, der er skabt for at tage hånd om gruppen af unge med indlæringsvanskeligheder.