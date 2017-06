Forældre køber mere smertestillende medicin til deres børn

Selv om Panodil Junior er et svagt smertestillende middel, skal man kun give det til sine børn, hvis det er nødvendigt, pointerer Line Michan, som er chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsen.

- Selv om det kan fås i en flydende form, der smager sødt, så er det altså medicin, og det skal ikke bruges ukritisk, siger hun til DR.

Hun siger samtidig, at det er vigtigt, at man ikke skræmmer forældre fra at bruge smertestillende medicin til deres børn, hvis de er syge med eksempelvis høj feber, influenza eller lungebetændelse.

Formand for de praktiserende læger i Syddanmark, Jørgen Skadborg, har svært ved at forklare, hvorfor salget af smertestillende medicin til børn er steget markant.

Det kan dog muligvis skyldes, at forældrene er pressede på jobbet, og derfor er tilbøjelige til at bruge smertestillende, så børnene kan komme hurtigere tilbage i institution.

- Jeg tror, at hr. og fru Danmark helt generelt er presset på arbejdsmarkedet, og så bliver man nødt til at aflevere barnet, selv om man helst ville have brugt en dag mere på sofaen med barnet, siger han til DR.

Salget af Pinex Junior er ligeledes steget i perioden. I 2015 blev der solgt 45.000 pakninger i flydende form eller pilleform. I 2007, som er det første år, man har sammenlignelige data fra, blev der solgt cirka 34.200 pakninger