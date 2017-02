Det kan være svært for børn og unge at lægge telefonen fra sig om aftenen. (Arkivfoto)

Forældre: Trætte elever er ofte emne på forældremøder

Det kan være svært for unge at slukke for mobilen inden sengetid. Det koster på søvnen og skader skolegangen.

At stirre på sin telefon, iPad eller bærbare inden sengetid giver dårligere søvn - ikke mindst for børn og unge. Det viser et nyt, internationalt studie. Men det er svært for de unge at lade være, siger foreningen Skole og Forældre.

- Trætte elever er noget, vi genkender. Og det er et diskussionsemne på rigtig mange forældremøder, at børnene er trætte, når de møder op i skolen.

- Børnene har svært ved at lukke ned, specielt når de bliver ældre. De skal følge med i, hvad der foregår hele tiden. Den første, der lukker ned, er den, der er længst bagud, når de møder i skolen dagen efter, siger formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen.

Hun opfordrer til, at forældregrupper diskuterer og er opmærksomme på, hvad det betyder for deres børns skolegang. Med fælles fodslag er det nemlig lettere at gå i kødet på problemet.

- Det er vigtigt, at forældregruppen er enig eller i det mindst enig om at være uenig. For ellers ender det med, at børnene siger, at alle andre må, uden at det passer, siger Mette With Hagensen.

Oplysning og opmærksomhed er vigtigt, for tendensen med at telefoner og computere stjæler tid om aftenen lader til kun at blive større.

- Det har alle dage været svært at få specielt ældre børn til at gå i seng. Men i dag kræves det næsten af teenagere at være på.

- I gamle dage slukkede man fjernsynet. Men nettet bliver ved med at levere ting, der skal ses, og diskussioner, der skal følges, på alle tider af døgnet, siger Mette With Hagensen.