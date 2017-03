Der kan blive brug for paraplyen i weekenden, hvor der kommer byger flere steder.

Artiklen: Forårsfornemmelserne må vente over grå og våd weekend

Forårsfornemmelserne må vente over grå og våd weekend

Men kaster man et blik ud af vinduet, vil det nok være de færreste, der bliver ramt af forårsfornemmelser, da det både bliver vådt, gråt og koldt visse steder.

Et hurtigt kig i kalenderen vil afsløre, at årets første forårsweekend står for døren.

- Det bliver en blandet landhandel, hvor vi kommer til at ligge på grænsen mellem den varme luft syd for Danmark og den kolde luft nord for os, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen.

Temperaturerne vil det meste af weekenden dog alligevel holde sig over frysepunktet. Til gengæld vil det blive en våd omgang.

- Fredag bliver det især den midterste og nordlige del af landet, der får noget regn og byger. Og så bliver det lidt mere tørt på Bornholm, Sjælland og Fyn, siger Trine Pedersen.

Vinden vil over hele weekenden ligge fra jævn til frisk. Den vil dog i løbet af fredagsdøgnet dreje fra vest til øst.

Temperaturerne vil i løbet af fredagen holde sig på mellem fire og otte grader, men i løbet af natten til lørdag kan de nærme sig frysepunktet lokalt.

Og mens bygerne tager en pause først på dagen lørdag, så vender nedbøren tilbage i løbet af dagen.

- Det begynder rimelig tørt, men især den vestlige del af landet vil få en del regn i løbet af dagen, mens det ser ud til at holde tørt i den sydøstlige del af landet, fortæller Trine Pedersen.

Temperaturerne vil næppe komme over otte grader i løbet af lørdagen, og natten til søndag vil regnen fortsætte med at falde over den vestlige del af landet.

To forskellige frontsystemer vil diktere landet søndag, hvor kold luft vil give vinterligt vejr til nordjyderne, mens det sydlige Danmark fortsat vil opleve forholdsvis lune temperaturer.

- Søndagen ser ud til at blive en våd omgang i den nordlige del, og der kan måske falde nogle sludbyger lokalt, siger Trine Pedersen.

- Men søndagen vil være præget af ret store temperaturforskelle, da den sydlige del af landet vil få op til otte graders varme, tilføjer hun.