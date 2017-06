For første gang i ti år eksploderer sommerhussalget

I maj blev det solgt over 1000 sommerhuse. Det er på et niveau, der ikke er set lignende siden før finanskrisen for omkring ti år siden.

I alt 1069 sommerhuse skiftede hænder i maj, viser en opgørelse fra boligportalen Boligsiden.dk. Det er mere end 300 flere end i samme periode sidste år og en stigning på 40 procent.

Eksplosionen i sommerhussalget kommer i kølvandet af flere ændringer for sommerhusejere. Folketinget vedtog således tidligere i år at øge realkreditbelåningen på lån til sommerhuskøb fra 60 til 75 procent. Dermed blev det fra 1. maj billigere at låne penge til køb af en fritidsbolig.

Samtidig betyder den nye planlov, at landets stadigt flere pensionister nu må bo i deres sommerhus hele året efter blot et enkelt års ejerskab. Før skulle man eje sit feriehus i otte år, før man kunne sætte navneskiltet permanent op på postkassen ude i klitterne.

- Holder salget det nuværende niveau for de første fem måneder af året, så bliver maj ikke kun den bedst sælgende måned siden før finanskrisen, men 2017 bliver også det år med mest aktivitet på sommerhusmarkedet, siger kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, Birgit Daetz.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er glad for, at det er lykkedes at sætte fut i feriehussalget.

- Det er super glædeligt, at det er lykkedes at sætte mere gang i sommerhusområderne, hvor der har været mange huse til salg i lang tid. Det sætter også skub i omsætningen hos lokale håndværkere, der skal renovere nogle af husene og hos købmanden og restauranter. Det er kort og godt med til at skabe udvikling og økonomisk vækst flere steder i Danmark, siger han.

Det øgede salg er bredt fordelt på områder i hele landet. Størst er stigningen i Knebel på Mols, hvor salget steg i maj med 62 procent. Med i Top 5 er også Holbæk på Vestsjælland, Blåvand i Vestjylland, Otterup på Nordfyn samt Hornbæk på i Nordsjælland.