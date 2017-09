Folketingspolitikere tav om etnisk udrensning på tur i Myanmar

Mens rohingya-muslimerne flygtede, var folketingsmedlemmerne Claus Kvist Hansen (DF) og Ulla Sandbæk (AL) på officielt besøg i landet. De skulle se et vaccinationsprogram, som Danmark støtter.

Her mødtes de to politikere i sidste uge med Myanmars leder, Aung San Suu Kyi.

Hun har modtaget Nobels fredspris og har i mange år været et symbol på fred i Myanmar.

Men i de sidste uger har hun fået hård kritik fra blandt andet FN for at være medvirkende til den etniske udrensning af rohingya-muslimerne.

Men den etniske udrensning blev ikke påtalt af de to politikere:

- Jeg ville med vilje ikke berøre det, for hun er jo meget hårdt presset, siger Alternativets udviklingsordfører, Ulla Sandbæk, til Radio24syv.

- Hele verden overfalder hende i øjeblikket, så hun behøver ikke også at blive overfaldet af mig, siger Ulla Sandbæk.

Heller ikke Dansk Folkepartis udviklingsordfører, Claus Kvist Hansen, mente, at det ville være passende at fordømme den etniske udrensning under mødet med Aung San Suu Kyi.

- Vi var inviteret af en organisation, der arbejder med vaccineprogrammet i landet, og derfor er afhængig af at kunne begå sig i det land, som den nu engang opererer i.

- Derfor synes jeg, det ville have været forkert, hvis man var begyndt at stille, forstå mig ret, upassende spørgsmål eller i hvert fald konfliktfyldte eller ømtålelige spørgsmål i den sammenhæng, hvor vi simpelthen bare var gæster, siger han til Radio24syv.

Begge politikere mener, at Myanmars leder håndterer situationen rigtigt.

- Hendes mål er at skabe fred i landet, og det forsøger hun at skabe ved at få alle de etniske minoriteter til at arbejde sammen, siger Ulla Sandbæk til Radio24Syv.

- At hun så kommer til at ofre rohingyaerne, det betyder jo så netop, at hun betingelsesløst forfølger sit mål om fred.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, er ved at arrangere en officiel tur for Udenrigsudvalget til Myanmar for at lægge pres på Aung San Suu Kyi.

Han mener, at det er sørgeligt, at der har siddet to folketingspolitikere i samme rum som lederen af Myanmar uden at nævne den etniske udrensning.

- Det er trist, at de ikke udnyttede den kæmpe chance for at markere klart, at det, der foregår, er total uanstændigt, og at hun (Aung San Suu Kyi, red.) bør gøre alt, hvad hun kan for at stoppe det, siger Michael Aastrup Jensen til Radio24syv.