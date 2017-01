Søren Pape Poulsen (K) vil afvente et udvalgsarbejde, før han vil lægge sig fast på, om der er brug for bedre kontrol af regeringens magtudøvelse.

Folketinget kræver mere styrke til at kulegrave regeringen

Et flertal udenom regeringen vil have bedre muligheder for at kontrollere regeringens magtudøvelse.

Konkret vil partierne have indført et nyt greb i det danske folkestyre, som gør det muligt for Folketinget at iværksætte undersøgelser af regeringsmagten.

Et bredt flertal i Folketinget bestående af samtlige partier uden for regeringen kræver nu nye og bedre værktøjer til at kontrollere magtudøvelsen i regeringen.

Det skriver Berlingske fredag.

Redskabet skal på den ene side være tungere og mere undersøgende end de rent skriftlige advokatundersøgelser, som af og til bruges i dag.

På den anden side skal den være billigere og hurtigere end de omfattende kommissionsundersøgelser, som nedsættes i særligt alvorlige sager

Folketingets krav kommer forud for, at Folketingets Præsidium mandag og tirsdag afholder en parlamentarisk konference. Konferencen skal blandt andet handle om netop Folketingets muligheder for at kontrollere regeringens magtudøvelse.

Blandt dem, der fremfører kravet, er S-formand Mette Frederiksen, som dermed flytter sit parti markant. Så sent som i 2014 hældte den daværende Thorning-regering således tankerne om en ny undersøgelsesmodel ned ad brættet.

- Man kan ikke komme udenom, at der bliver begået fejl - nogle gange bevidst, nogle gange ubevidst. Her er det helt afgørende for vores demokrati, at vi har de nødvendige kontrolmekanismer, ligesom det er afgørende for vores samfund, at fejlene bliver afdækket, og at der om nødvendigt bliver placeret et ansvar, siger Mette Frederiksen.

Hvorfor har du skiftet holdning sammenlignet med, da I selv sad i regering?

- Det skyldes rimelig nøgternt, at jeg som justitsminister kunne konstatere, at der er for langt mellem de værktøjer, der er i dag, siger hun.

Den Konservative justitsminister, Søren Pape Poulsen, afviser ikke, at der skal findes en ny undersøgelsesmodel, da det er "centralt for det danske folkestyre", som han siger. Men regeringen vil gerne vente, til udvalget er færdigt.

- Vi bør afvente udvalgets arbejde, før vi drager konklusioner, skriver Søren Pape Poulsen i en mail til Berlingske.