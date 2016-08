Folketinget godkender ny nordsjællandsk nationalpark

Nationalparken forventes at være etableret i 2018. Parken vil dække over blandt andet Kronborg, Arresø, Tisvilde Hegn. Dertil kommer en række steder i området, eksempelvis slotte, små bysamfund og sommerhusområder.

Folketinget og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har godkendt at skabe Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det bliver Danmarks femte nationalpark.

- Nationalparkerne er et rigtig godt initiativ, som fremmer, at vi danskere bliver mere bevidste om de naturperler, vi har, og får besøgt dem.

- Nationalparker skal bygge på frivillighed og lokal opbakning, og den har Nordsjælland, skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Nationalparken vil samlet have et areal på 24.595 hektar svarende til 246 kvadratkilometer.

Flere kommuner i Nordsjælland har stået bag arbejdet for at skabe en nationalpark. Det samme har en stribe organisationer.

- Oprettelsen af en nationalpark er med til at udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier, således disse gøres synlige, så de kommer alle til goder, skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

På sigt skal der arbejdes for, at nationalparken bliver mere sammenhængende. Det skal dog ske frivilligt for jordejere, hvilket forligskredsen omkring nationalparker håber, de er indstillede på.

- Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver Danmarks royale nationalpark med kongeslotte, parforcejagtlandskaber og Unesco verdensarv.

- Nationalparken kombinerer friluftsliv og oplevelser med natur, arkitektur og kultur, så jeg er fuld af forhåbning om, at Danmarks femte nationalpark bliver et tilløbsstykke for turister fra både ind- og udland, skriver folketingsmedlem Pia Adelsteen (DF) om beslutningen.