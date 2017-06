Folket kæmper med lobbyister om ørenlyd på Folkemødet

Spørger man faderen bag og mangeårig minister, Bertel Haarder (V), er der dog stadig plads til folket. For det står alle frit for at møde op, når det løber af stablen torsdag til søndag i Allinge.

Debatten om, hvorvidt Folkemødet på Bornholm er for folket, er lige så gammel som mødet selv.

Privatfly til embedsmænd, ublu prisstigninger for overnatning og et uoverskueligt antal arrangementer.

- Min idé var, at det skulle være folkeligt, og at foreningerne skulle have en stærk stilling. Jeg ser nødigt, at det bliver overtaget af store organisationer, det tror jeg heller ikke sker, siger han.

Folkemødet er vokset eksplosivt, siden det første gang fandt sted i 2011. Over de fire dage var der sidste år 100.000 besøgende i alt.

Arrangementet har vokset sig stort i takt med, at flere og flere lobbyister og virksomheder tager færgen eller flyet over.

Ifølge avisen.dk lejede Region Midtjylland og Region Nordjylland sidste år hver deres privatfly til transport af henholdsvis 29 og 19 politikere og embedsmænd.

Bertel Haarder medgiver, at det er en jungle at finde rundt i programmet, der er på 400 sider, mens der er knap 3200 arrangementer i løbet af de fire dage.

- Det er klart, når der er så meget, så kan det være svært at finde rundt i. Det er der ikke noget at gøre ved, det er det samme på Roskilde Festival, siger Bertel Haarder og bemærker, at der også er udgivet en hjælpsom app.

Politikere, journalister, lobbyister og virksomheder booker boliger flere år frem, hvilket blandt andet har fået priserne til at stige. Det er en kamp for foreninger og virksomheder at få de synlige pladser på Folkemødet.

- Bestyrelsen skal selv overveje sin prispolitik. Jeg håber, at den sørger for, at det ikke kun er de store og pengestærke, som kan få de gode pladser, siger Bertel Haarder.

Lobbyisme en del af Folkemødet, mener koncerndirektør i TDC, Jens Aaløse.

- Hvis det betyder noget for danskerne, så betyder det også noget for TDC, og derfor er Folkemødet ikke noget uden folket, siger han.

Debatterne spænder vidt, fra oplæg fra politikere til en debat om inkontinens med titlen "Det vi misser, mens vi tisser".

Det eneste, Bertel Haarder savner, er noget mere "kultur og idræt".