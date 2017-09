Folkemøde for unge vil starte festivaler i udlandet

For folkemødet, som vil have ungdommen til at engagere sig mere i samfundet, har fået en ambition om at starte festivalen op i udlandet. Det fortæller initiativtager bag festivalen, Olav Hesseldahl.

- Vi er interesserede i, at unge fra hele verden får øjnene op for, hvad sådan en festival kan. Vi har en forventning og forhåbning om, at Ungdommens Folkemøde skal sprede sig ud i den store verden, siger han.

Tre samarbejdspartnere besøger Søndermarken med ønsket om at starte lignende arrangementer op over de kommende år for den svenske, tyske og islandske ungdom.

- Alle lande har brug for et Ungdommens Folkemøde, fordi der er brug for, at unge mødes og drømmer og diskuterer i fællesskab, hvor der er nogle beslutningstagere, som har sat sig for at lytte.

- Jeg håber, at vi kan udvikle nogle universelle værktøjer til, hvordan man kan starte et folkemøde op, siger Olav Hesseldahl.

Fra Island kommer repræsentanter fra Reykjavik Kommune, fra Tyskland kommer organisationen Citizens of Europe, og fra vores naboland i nord kommer organisationen Sveriges Ungdoms Råd.

Formålet med festivalen er at motivere unge til i højere grad være med til at deltage i og forme samfundet.

For det kan unge være for dårlige til, mener Olav Hesseldahl, som vil have ungdommen til at blande sig i debatten og fortælle om deres tanker og holdninger.

Over to dage kan unge deltage i workshops og debatter, hvor politikere, organisationer og virksomheder er med.

Najma Muhamad, som repræsenterer Sveriges Ungdoms Råd, ser frem til at opleve festivalen. Hun håber på at lære formatet godt at kende, så hun kan fortsætte initiativet i Sverige.

- Det interessante ved Ungdommens Folkemøde er formatet, hvor unge kan tale med politikere og diskutere under workshops.

- At holde en festival er meget innovativt. Det er en inkluderende og imødekommende måde, som kan tiltrække unge, siger hun.

Samarbejdet er et treårigt projekt, som er støttet af EU-Kommissionen.

Ungdommens Folkemøde løber af stablen 7. og 8. september og forventes at samle 30.000 unge primært fra landets ungdomsuddannelser.