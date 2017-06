Fogh afviser medansvar for Skats sammenbrud

Sagerne har kostet fælleskassen et stort milliardbeløb og er blevet kædet sammen med politiske beslutninger om at centralisere, skære ned på antallet af medarbejdere og indføre store it-systemer som det fejlslagne EFI.

Tidligere statsminister - og skatteminister - Anders Fogh Rasmussen bliver anset for at være en af ophavsmændene til tanken om, at skattevæsnet kan effektiviseres, så der kan spares penge til andre ting.

Anders Fogh Rasmussen afviser dog, at han har et medansvar for problemerne i Skat.

Eller at han oplever en sammenhæng mellem problemerne og de politiske beslutninger om at centralisere skatteopkrævningen og skære ned på antallet af medarbejdere:

- Nej, det gør jeg ikke overhovedet. Det gør jeg ikke, siger Anders Fogh Rasmussen til Ritzau.

Spørgsmål: Var det en rigtig beslutning at nedlægge Skat?

- Ja, det synes jeg faktisk. Altså i lyset af det, der er sket, så støtter jeg fuldstændig den beslutning, der er truffet.

Spørgsmål: Men er nedlæggelsen af Skat ikke netop tegn på, at idéen om at centralisere og erstatte mennesker med it-systemer har slået fejl?

- Næ. Man har draget nogle erfaringer, som man så lærer af. Det synes jeg er godt og rigtigt. Jeg støtter fuldstændig den beslutning, der er taget.

Spørgsmål: Afviser du fuldstændigt, at der er nogen sammenhæng med de nedskæringer i Skat og den effektivisering, som du har været eksponent for?

- Regeringen har besluttet at tilføre flere ressourcer til Skat. Det er vel en erkendelse af, at man skal have mere personale, og man skal bruge de penge, der nu skal bruges for at få systemet til at fungere.

Spørgsmål: Når du kigger tilbage, vil du så have gjort noget anderledes med den viden, du har i dag?

- Nej, det synes jeg ikke, siger Anders Fogh Rasmussen.

Det var især i tiden som skatteminister i Schlüters regering, at Fogh blev kendt for effektivisering af skattevæsnet.

Til sidst måtte han træde tilbage som skatteminister, efter at Skatteministeriet havde bogført edb-udgifter afholdt i 1988 som afholdt i 1989. Det skete for at opfylde regeringens krav om besparelser.

Fogh havde i 2005 statsministerposten, da VK-regeringen som led i Strukturreformen oprettede Skat.

Skat opstod som en fusion af det statslige Told & Skat og de kommunale skatteforvaltninger. Men centraliseringen var langt fra en succes.

Det erkendte Foghs efterfølger på statsministerposten, Lars Løkke Rasmussen (V), da han tirsdag i sidste uge nedlagde Skat:

- Nok er nok. Vi skal have genoprettet danskernes tillid til skattevæsnet, lød det fra Løkke, der tilføjede:

- En af de vigtigste værdier i Danmark er tilliden til hinanden og til de offentlige institutioner. Den har taget generationer at bygge op. Den skal vi være varsomme med ikke at sætte over styr.

- Det er ulykkeligvis det, der er sket i relation til Skat.