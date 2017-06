Fogh: VK satte rekord i fremtidssikring af økonomien

- Der er ikke noget at komme efter.

Tirsdag aften deltog den nu 64-årige Fogh i et debatarrangement hos den liberale tænketank Cepos. Og det skete med en veritabel mur af tal, der skal vise, at Foghs regeringer igennem 00'erne fremtidssikrede Danmark.

Foghs statsministertid bliver ellers af blandt andre Cepos kritiseret for at være præget af markant stigende offentlige udgifter. Og for få reformer.

Økonomer har også kritiseret Fogh for at puste en boligboble op via skattestop og indførelsen af fleks- og afdragsfrielån.

Kort sagt: Fogh gjorde ikke nok for at sikre Danmark i de gode tider før finanskrisen, men forværrede tværtimod problemerne med sin boligpolitik, lyder kritikken. Men det afviser Fogh blankt:

- Da jeg gik af i april 2009 kunne jeg roligt sige: Bogholderiet var i orden.

Fogh medgiver, at "de offentlige udgifter voksede, da jeg var statsminister". Men det kom ikke som en overraskelse for vælgerne, mener han:

- Det, vi gik til valg på, da vi vandt i 2001, var ikke at indføre en minimalstat. Så det bør ikke overraske nogen, at da jeg gik af som statsminister, så var det ikke en minimalstat, jeg efterlod, siger Anders Fogh Rasmussen.

Alligevel formåede VK-regeringen at sætte danmarksrekord i fremtidssikring af dansk økonomi, mener Fogh:

- I 2006 gennemførte vi den største reform af det danske velfærdssamfund, som nogensinde er gennemført, siger Fogh med henvisning til Velfærdsreformen fra 2006.

Den hævede både efterløns- og folkepensionsalderen og indførte et stadig gældende princip om, at pensionsalderen hvert femte år hæves i takt med danskernes længere levetid.

- Den reform vil give 247.000 ekstra mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

- Jeg kan godt fortæller jer: Det er det største enkeltstående bidrag til holdbarheden af de langsigtede finanser, som nogensinde er gennemført i Danmarkshistorien, siger Fogh Rasmussen.

Han fremhæver, at regeringen desuden gennemførte en "meget, meget kraftig sænkning af marginalskatten for en meget stor del af befolkningen".

- Samlet set gav det, vi gennemførte, mere end 300.000 ekstra på arbejdsmarkedet. I har aldrig nogensinde i Danmarkshistorien set så stort et tal, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han fastholder, at VK-regeringen er blevet dømt uretfærdigt, fordi "historieskriverne i Danmark som udgangspunkt næsten altid er radikale".

- Derfor kan vi ikke regne med at få nogen ordentlig bedømmelse fra historikernes side. Knapt nok fra økonomernes side, fordi de er imod det skattestop, vi indførte på ejerboligerne. Det vil de aldrig nogensinde tilgive os.

- Så hverken økonomerne eller De Radikale vil give en retfærdig bedømmelse af det, vi står for. Men så bør vi selv bidrage til den positive historieskrivning, siger Fogh henvendt til kritikerne i Cepos.