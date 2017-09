Første homovielse har fundet sted på Færøerne

Homovielsen er den første, efter at det færøske Lagting i april 2016 vedtog, at homoseksuelle kan vies borgerligt. Det er dog stadig ikke tilladt for de homoseksuelle at blive kirkeligt viet.

Loven trådte i kraft 1. juli i år. Men hidtil er ingen homoseksuelle færinger blevet gift.

De første til at benytte sig af den ændrede homolovgivning var Leslie Travers, 48 år, fra England og Richard McBride, 47 år, fra Nordirland.

- Der er en helt speciel dag for os to og for Færøerne, sagde de nygifte, lige efter at borgmester Annika Olsen i Torshavn havde viet dem.

Richard McBride, der er advokat, og Leslie Travers, der er kostumeskrædder, har været par i 16 år. De kunne være blevet gift i England, men ikke i Nordirland, som endnu ikke tillader homoægteskaber.

- Vi har altid været forførte af øerne op mod nord og har fulgt med i diskussionen om homo-lovændringen.

Da vi besluttede os for at gifte os, blev vi enige om, at det skulle være et sted, som er smukt, siger Richard McBride.

- Færøerne er et smukt land og Torshavn er skøn by, så det kunne ikke være bedre, siger Leslie Travers.

De fik dog først at vide i morges (onsdag.red), at de var de første til at benytte sig af lovændringen, og dermed er det første homoviede par på Færøerne.

- Det er en stor ære at være de første. Dette er en særlig dag, både for os og for Færøerne, sige de to.

Bryllupsmiddagen bliver indtaget på Michellin-restauranten Koks der ligger i Kirkjubø uden for Torshavn.