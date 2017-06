Fører af dræbende vandscooter må blive i fængslet

En 24-årig vandscooterfører, der er sigtet for at være skyld i to kvinders død, skal blive bag tremmer frem til den 28. juni.

Han blev anholdt efter en dramatisk ulykke i havnen i København den 6. maj og fængslet ved et grundlovsforhør dagen efter.

- Han har fået sin varetægtsfængsling forlænget med yderligere fire uger, fortæller senioranklager Elisabeth Boserup fra Advokaturen for Særlov ved Københavns Politi.

18-årige Leah Bell fra Pomona College i Claremont, Californien, og 21-årige Linsey Malia fra Stonehill College i Easton, Massachusets, mistede livet, da deres båd blev påsejlet af en vandscooter.

Ulykken skete i Københavns havn ved Langebro, efter at en gruppe af vandscootere var sejlet nordpå fra havnen i Brøndby. Efter ulykken flygtede gruppen. De blev senere anholdt i havnen i Brøndby.

Syv mænd og en kvinde blev 7. maj fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Den 24-årige mand blev sigtet for uagtsomt manddrab og for at udsætte andres liv for fare, mens de øvrige blev sigtet for at udsætte andres liv for fare.

Kun den 24-årige blev fængslet. Og det skal han altså være et stykke tid endnu. Loven kræver, at retten mindst hver fjerde uge skal tage stilling til, om fængslingen skal fortsætte.