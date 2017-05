Før Nato-topmøde: Enhedslisten vil stoppe oprustning

Her ventes Nato-landene at bekræfte deres opbakning og udvide Nato-samarbejdet. Der arbejdes blandt andet på, at Nato skal slutte sig til koalitionen af lande, som deltager i kampen mod Islamisk Stat.

Et mål som Lars Løkke Rasmussen støtter.

Samtidig vil Donald Trump presse på for, at de europæiske Nato-lande lever op til alliancens målsætning om, at landene skal bruge 2,0 procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

Men det bør Danmark sige fra over for, mener Enhedslisten. I et sidste forsøg før Nato-topmødet opfordrer Enhedslisten rød bloks medlemmer af forsvarsforliget, Socialdemokratiet og De Radikale til at sætte foden ned.

Enhedslisten udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, siger:

- Det vil være umuligt at efterleve kravet fra Trump om at nå to procentmålsætningen uden at hæve skatterne markant eller skære massivt i velfærden.

- Derfor bør Socialdemokraterne og De Radikale straks afvise målsætningen og blokere regeringens oprustningsplaner inden Nato-topmødet.

I dag bruger Danmark under 1,2 procent af bnp på forsvaret, som årligt koster cirka 22 milliarder kroner.

Ifølge Nikolaj Villumsen vil det derfor koste de danske skatteydere 16 milliarder kroner hvert år, hvis Danmark skal bruge 2,0 procent af bnp på militæret.

Det vil få store konsekvenser for, hvor mange penge der er til velfærd, mener Villumsen:

- Det svarer i runde tal til 32.000 ansatte i velfærden. Den vil slet ikke kunne hænge sammen, hvis vi fjerner så mange penge.

Til efteråret ventes regeringen at indkalde til forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. På forhånd har regeringen i sit regeringsgrundlag fastslået, at der er brug for et "substantielt løft" af forsvaret.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har dog endnu ikke sat beløb på.

De færreste på Christiansborg forventer dog, at Danmark inden for en kortere årrække vil kunne leve op til Nato-målsætningen. Der er ganske enkelt tale om for stort et beløb.

Samtidig har Danmark i de seneste år været blandt de Nato-lande, der forholdsmæssigt har bidraget mest til internationale missioner i Afghanistan, Irak og Libyen.

Det argument vil Lars Løkke Rasmussen formentlig tage i brug, når spørgsmålet om Danmarks bidrag til Nato kommer op.