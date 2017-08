Fødevarestyrelsen tester danske æg for ulovligt insektmiddel

Fødevarestyrelsen er ved at undersøge, om æg fra danske besætninger er fri for rester af insektmidlet fipronil.

I alt bliver æg fra op til 50 danske besætninger testet for at bekræfte, at virksomhedernes egne fund er korrekte.

- Det sker af hensyn til forbrugerne, men også for at forsikre eksportmarkeder, der måtte være nervøse for æg fra det danske marked, efter at æggesagen har bredt sig til flere lande, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Æggeskandalen startede i Belgien og Holland, hvor det blev konstateret, at millioner af æg indeholdt insektmiddel fipronil mod lus og lopper.

EU-regler forbyder brug af stoffet på dyr, der skal ende på middagsbordet.

Siden er der fundet æg eller æggeprodukter med fipronil i Polen, Ukraine, Ungarn, Italien, Frankrig og Tyskland.

Flere lande, herunder Danmark, har importeret de forurenede æg.

Fødevarestyrelsen har opgjort, at op mod 28,9 ton er solgt i Danmark, men at der har været tale om så lille et indhold af fipronil, at både æg og æggeprodukter er ufarlige at spise.

Styrelsen skriver dog, at EU-Kommissionen har oplyst, at der er fundet forurenede æg i Rumænien med et indhold på 1,2 mg/kg. Det ligger over de 0,72 mg/kg, som anses for sundhedsskadeligt.